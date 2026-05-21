Con palo a Conmebol y burla a La Serena: El divertido video de Coquimbo por el pasaje a octavos

Coquimbo Unido clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores y en sus redes sociales, en medio de los festejos, sorprendió con una pieza audiovisual para celebrar el hito, aunque aprovecharon de lanzar un "palo" a Conmebol y burlarse del rival, Deportes La Serena

En el video, figura un funciona que le pide a un jugador de Coquimbo un pasaporte, repasando el historial de los piratas a nivel internacional: La Libertadores del 92 y la Sudamericana del 2020, y ahí es donde lanzan el primer palito.

"Le ganó a Junior, jugó una semifinal...¿y por qué lo mandaron a jugar a Paraguay?", preguntó el funcionario, un claro recuerdo de la injusta situación que vivió el cuadro aurinegro, cuando tuvo que viajar a Asunción para jugar de local ante Defensa y Justicia, por unos casos de Covid-19 que afectaron al cuadro argentino.

Por último, el funcionario felicita al jugador de Coquimbo por el título de 2025, como "el mejor campeón de la historia de Chile" y por la clasificación a octavos: "Qué quiere que le diga amigo: A disfrutar y que le vaya muy bien".

Sin embargo, el video no termina ahí: Al final, aparece una persona con un polerón granate, el color de La Serena, y el funcionario le pide pasaporte, pero la persona solo pasa un carnet de identidad, con el nombre "Mauricio Dolores", y fecha de nacimiento 2 de noviembre de 2025, fecha en que el cuadro pirata se coronó campeón del fútbol chileno.