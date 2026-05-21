Megarreforma: Oposición alerta sobre retrocesos sociales y llama al Gobierno a "dejar la tozudez"

El debate legislativo en torno a la megarreforma del Gobierno ha dejado en evidencia discrepancias en el Congreso, especialmente desde sectores opositores que advierten del impacto de esta reestructuración en áreas críticas como el desarrollo social, la educación y la salud pública.

Diversas voces opositoras y de sectores críticos alertan que un debilitamiento en las arcas del Estado podría golpear de forma directa a la ciudadanía más vulnerable.

Una de las voces críticas es la de la senadora comunista Karol Cariola, quien afirmó este jueves que "lo que ha planteado el Gobierno respecto de que con menos se hace más, finalmente tiene un solo rostro: el de quienes más necesidades tienen en nuestro país".

Según advirtió la parlamentaria, esos sectores "van a tener menos salud, menos derechos sociales y menos educación con todos los recortes que el Gobierno está aplicando, para justificar la reducción de recaudación fiscal que se va a llevar adelante con esta megarreforma".

Diversas voces opositoras alertan que un debilitamiento en las arcas del Estado podría golpear de forma directa a la ciudadanía más vulnerable. (FOTO: ATON)

A estas preocupaciones se sumó el diputado frenteamplista Diego Ibáñez, quien dijo esperar que "el Gobierno deje la tozudez, deje el autoritarismo y sabe abra a un diálogo de verdad".

"Estamos hablando de un proyecto que quiere refundar las bases tributarias de Chile, y eso no se puede hacer por un voto o dos votos. Queremos fortalecer la economía, y eso no se hace a 'matacaballos'", enfatizó.

Las críticas del oficialismo

En contraste con las posturas reticentes de algunos bloques opositores, en el oficialismo argumentaron que bloquear o rechazar la iniciativa acarrearía consecuencias negativas para la población que, por ejemplo, aún padece la falta de vivienda definitiva.

Al respecto, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) indicó que resultaría injustificable detener el avance del proyecto, previendo un costo de opinión pública elevadísimo para quienes obstaculicen la tramitación general.

"Dije previamente que la idea de legislar y la aprobación en la Cámara (Baja) iba a ser muy holgada; es exactamente lo que sucedió. En el Senado también se va a aprobar", proyectó el legislador, que acusó a la oposición de querer "subirles el precio a sus votos" en este tipo de discusión.

Desde el oficialismo apelaron a la empatía frente a las urgencias de índole habitacional. (FOTO: ATON)

De todas maneras, dijo que "no me cabe duda de que, existiendo familias que van a pasar el invierno sin casa, precisamente por la por el asunto de la reconstrucción, sería una irresponsabilidad que los partidos de oposición rechacen siquiera la idea la idea de legislar".

"Después podemos indicar las distintas medidas particulares de cada (punto) del proyecto, pero rechazarlo en general, yo creo que es algo que les va a traer unos costos ciudadanos enormes y no creo que lo hagan", puntualizó Cruz-Coke.

Algunas de las medidas aprobadas y el futuro del proyecto

En el plano financiero, la reforma propone cambios de fondo que sí obtuvieron un amplio respaldo en la cámara baja. El punto clave de esta dimensión es la contracción progresiva del impuesto de primera categoría aplicable a consorcios medianos y grandes, disminuyendo desde un 27% a una tasa del 23%.

Paralelamente, se visó el cese de la obligación de pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años correspondientes a su residencia principal.

Con este panorama, corresponde ahora al Senado dirimir los aspectos económicos de la megarreforma, así como resolver si las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo volverán a someter las cláusulas a escrutinio antes de su votación plenaria definitiva.

Situación del proyecto de Sala Cuna Universal

Otro de los puntos de mayor discordia radica en la anexión reglamentaria del proyecto de Sala Cuna Universal, respaldada de manera transversal gracias a parlamentarias oficialistas que rompieron filas con la directriz de gobierno.

La diputada Natalia Romero (UDI) dijo que su voto a favor es "una señal clara para el Gobierno, de comprender que los temas sociales y urgentes deben ser una prioridad legislativa".

La inclusión de la cláusula de Sala Cuna Universal provocó que el Ejecutivo ingresara un reparo formal por vicios de constitucionalidad. (FOTO: ATON)

"Hoy no pueden las mujeres seguir enfrentándose a la disyuntiva de trabajar o cuidar a los hijos. Este es un llamado de atención para que el Gobierno le ponga urgencia a proyectos que están y que deben ser sacados adelante", enfatizó la parlamentaria.

Esta controvertida indicación derivó en que el Ejecutivo anunciara una reserva de constitucionalidad, preparando el escenario para una posible contienda en el Tribunal Constitucional si el texto prospera.