Coquimbo recibe a Tolima con el deseo de alzarse al liderato en su grupo de la Libertadores

Dos elencos en igualdad de puntos se citan este martes 19 de mayo en el "Francisco Sánchez Rumoroso", recinto donde Coquimbo Unido buscará sostener su invicto cuando reciba a Deportes Tolima a las 18:00 horas (22:00 GMT), por la quinta y penúltima jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El "pirata" llega envalentonado tras su reciente triunfo ante Universitario y una racha de cuatro duelos sin conocer la derrota en todas las competencias. Siendo segundo con 7 unidades, buscará extender su solidez en casa, donde encadenó ocho cotejos oficiales sin caídas, siendo este su último apretón antes de cerrar el Grupo B visitando a Nacional en Uruguay.

Al frente asoma un Deportes Tolima que lidera por mejor diferencia de goles tras el contundente 3-0 ante el "barbón" en Colombia. No obstante, el conjunto "pijao" nunca ha ganado ni convertido goles en suelo nacional tras cuatro visitas previas, factor que añade presión a la escuadra colombiana en su afán por asegurar el boleto a la siguiente fase.

Con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, todos los detalles de este trascendental choque los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.