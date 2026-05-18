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Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Coquimbo recibe a Tolima con el deseo de alzarse al liderato en su grupo de la Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco "pirata" pretende hacer valer su invicto en el puerto para quedar a un paso de la clasificación a octavos

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Dos elencos en igualdad de puntos se citan este martes 19 de mayo en el "Francisco Sánchez Rumoroso", recinto donde Coquimbo Unido buscará sostener su invicto cuando reciba a Deportes Tolima a las 18:00 horas (22:00 GMT), por la quinta y penúltima jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El "pirata" llega envalentonado tras su reciente triunfo ante Universitario y una racha de cuatro duelos sin conocer la derrota en todas las competencias. Siendo segundo con 7 unidades, buscará extender su solidez en casa, donde encadenó ocho cotejos oficiales sin caídas, siendo este su último apretón antes de cerrar el Grupo B visitando a Nacional en Uruguay.

Al frente asoma un Deportes Tolima que lidera por mejor diferencia de goles tras el contundente 3-0 ante el "barbón" en Colombia. No obstante, el conjunto "pijao" nunca ha ganado ni convertido goles en suelo nacional tras cuatro visitas previas, factor que añade presión a la escuadra colombiana en su afán por asegurar el boleto a la siguiente fase.

Con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, todos los detalles de este trascendental choque los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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