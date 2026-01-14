El campeón Coquimbo Unido amargó a Deportes Concepción en la Noche Lila

El campeón defensor de la Liga de Primera Coquimbo Unido amargó con dura remontada por 2-1 a Deportes Concepción en la Noche Lila, disputada en el Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Sobre los minutos finales del primer tiempo, Aldrix Jara (38') abrió el marcador tras un error de Diego Sánchez, que le permitió al "León de Collao" irse al descanso en ganancia. Pero en la segunda parte con tantos de Benjamín Chandía (55') y Alejandro Azócar (82') dieron vuelta el marcador para los "Piratas".

En los últimos instantes del encuentro, el volante creativo de Deportes Concepción Jorge Henríquez se fue expulsado con roja directa tras una pelea con jugadores del cuadro visitante.

El próximo partido amistoso de Coquimbo Unido será ante Huachipato el sábado 17 de enero a las 18:15 horas, en el Estadio Huachipato por la Tarde Acerera.

Mientras que el conjunto de Deportes Concepción comenzará su participación en la Serie Rio de La Plata ante Cerro Largo, el martes 20 de enero a las 22:15 horas en el Estadio "Luis Franzini" en Uruguay.