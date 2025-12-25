El campeón se refuerza: Anunció a jugador que pasó por Boca y Juventus
Guido Vadalá se une al defensor Mathías Frachia como refuerzo del cuadro pirata.
Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno, anunció en la víspera de Navidad a su segundo refuerzo luego de oficializar el arribo del argentino Guido Vadalá, mediocampista que tiene pasos por Boca Juniors y Juventus.
"El Mago llega al CAMPEÓN", anunció el club pirata.
"Con magia y un gran paso por Bolivia, Guido Vadalá, volante creativo, asume este nuevo desafío en su carrera vistiendo los colores que ganamos en cancha", añadió.
Vadalá se formó en el cuadro xeneize y tras un brevísimo paso por Turín, volvió a Sudamérica para jugar en Unión de Santa Fe, Universidad de Concepción, Tolima, Sarmiento, Mitre y Alvarado.
En su última temporada en Blooming, destacó al sumar 46 partidos, 14 goles y 8 asistencias.
Vadalá se suma al zaguero Mathias Fracchia y al técnico Hernán Caputto.