El campeón se refuerza: Coquimbo Unido sumó a Luis Riveros

Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno, anunció este martes al delantero Luis Riveros como flamante fichaje de cara a la exigente temporada 2026.

"Delantero de empuje, movilidad y carácter competitivo, llega a tierra santa para marcar presencia ofensiva y experiencia en la búsqueda de nuevos desafíos con el CAMPEÓN", anunció el cuadro pirata en sus redes sociales.

Tras formarse en el fútbol amateur, Riveros inició su carrera profesional en Universidad de Concepción para luego pasar por Naval, Fernández Vial, Audax Italiano, Cerro Porteño y Tacuary.

Su última campaña la jugó justamente en el cuadro de colonia donde totalizó 29 partidos.

Riveros se suma al defensor Matías Fracchia y al mediocampista Guido Vadalá, quienes se unen al técnico Hernán Caputto.