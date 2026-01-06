Fichaje estrella: El campeón Coquimbo Unido oficializó la contratación de Lucas Pratto

- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

El campeón Coquimbo Unido oficializó este martes la contratación del experimentado Lucas Pratto, exdelantero argentino de Universidad Católica y River Plate.

Pratto, de 37 años, llegó al cuadro pirata desde Sarmiento de Junín, donde disputó nueve encuentros sin anotar goles ni registrar asistencias en la pasada temporada.

Coquimbo será el segundo club chileno en la carrera del delantero, quien tuvo un paso por Universidad Católica, entre 2010 y 2011, en donde ganó un título de liga con los cruzados.

En el total de su trayectoria, la camiseta aurinegra será la decimosexta que defenderá el delantero trasandino. Sus mayores éxitos los logró con Vélez Sarsfield y River Plate, conquistando la Copa Libertadores con los "millonarios" en 2018, en la recordada final ante Boca Juniors en Madrid.

También tuvo pasos por Tigre, Lyn de Oslo, Boca Juniors, Unión de Santa Fe, Genoa de Italia, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Feyenoord, Defensa y Justicia, y Olimpia de Paraguay.

Además, Pratto jugará la Copa Libertadores con los piratas, y con 30 goles, está a solo dos anotaciones de convertirse en el máximo goleador argentino en la historia de la competencia continental.

Para Coquimbo, Pratto es su quinto refuerzo, sumándose a Matías Fracchia, Guido Vadalá, Luis Riveros y Pablo Rodríguez.