Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Habilitado para jugar: TAS aplazó la resolución sobre el caso de Rodrigo Holgado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El último fichaje de Coquimbo Unido es investigado por presunta falsificación de documentos para jugar por Malasia.

Habilitado para jugar: TAS aplazó la resolución sobre el caso de Rodrigo Holgado
 Photosport (Archivo)
Coquimbo Unido y el futbolista Rodrigo Holgado recibieron una buena noticia este jueves, pues el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aplazó la resolución de la investigación sobre el delantero, escenario que le permitirá jugar en la Liga de Primera.

El TAS notificó una extensión de tres meses en el proceso que indaga sobre el caso de presunta falsificación de documentos familiares para representar a la selección de Malasia, y que en septiembre de 2025 dejó a Holgado y otros seis futbolistas suspendidos por la FIFA durante un año.

Así, tras la apelación ante el tribunal realizada en octubre y este aplazamiento de la sentencia, Holgado tiene asegurada, al menos, acción durante todo el primer semestre.

"Feliz. La verdad, yo quiero estar acá. Me da más tiempo para seguir poniéndome bien, poder jugar. Estamos muy felices", dijo el futbolista "pirata" a los medios de comunicación.

