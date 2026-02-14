Hernán Caputto: "Lo más importante en los clásicos es competir a alta intensidad y ganar"

Coquimbo Unido venció por 1-0 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en una nueva edición del clásico del Norte Chico y un partido válido por la tercera fecha de La Liga de Primera, el cual estuvo marcado por polémicas arbitrales.

Sobre esto último, el entrenador de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, conversó con TNT Sports al término del partido y declaró que: "Creo que ganamos bien el partido. Las cosas que suceden dentro del campo son las que son tangibles, que es el resultado, y eso creo que es lo más importante".

"Difícil el partido, se nos tornó difícil por cambio de sistemas, por algunos jugadores que entraron en alguna posición que nosotros no teníamos claro desde el inicio. Nos fuimos acomodando, recibimos muy prontas las tarjetas y eso te condiciona a veces la intensidad", comentó sobre el encuentro.

Sobre el triunfo expresó que se encontraba "contento, porque siempre lo más importante en los clásicos es competirlos a alta intensidad, que lo fue, y ganarlos. Lo importante es que lo ganamos, que seguimos sumando y eso es bueno para nosotros.".

"Hay que seguir trabajando. Se nos viene un partido bravísimo con Universidad Católica", cerró.