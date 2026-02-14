Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago29.6°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Hernán Caputto: "Lo más importante en los clásicos es competir a alta intensidad y ganar"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico de Coquimbo Unido ganó su primer duelo ante el tradicional contrincante.

Hernán Caputto:
 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Coquimbo Unido venció por 1-0 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en una nueva edición del clásico del Norte Chico y un partido válido por la tercera fecha de La Liga de Primera, el cual estuvo marcado por polémicas arbitrales.

Sobre esto último, el entrenador de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, conversó con TNT Sports al término del partido y declaró que: "Creo que ganamos bien el partido. Las cosas que suceden dentro del campo son las que son tangibles, que es el resultado, y eso creo que es lo más importante".

"Difícil el partido, se nos tornó difícil por cambio de sistemas, por algunos jugadores que entraron en alguna posición que nosotros no teníamos claro desde el inicio. Nos fuimos acomodando, recibimos muy prontas las tarjetas y eso te condiciona a veces la intensidad", comentó sobre el encuentro.

Sobre el triunfo expresó que se encontraba "contento, porque siempre lo más importante en los clásicos es competirlos a alta intensidad, que lo fue, y ganarlos. Lo importante es que lo ganamos, que seguimos sumando y eso es bueno para nosotros.".

"Hay que seguir trabajando. Se nos viene un partido bravísimo con Universidad Católica", cerró.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada