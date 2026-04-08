Hernán Caputto valoró el empate de Coquimbo en Libertadores: "Luchamos hasta el final"
El técnico repasó el cometido de sus pupilos ante Nacional.
El técnico repasó el cometido de sus pupilos ante Nacional.
Hernán Caputto, técnico de Coquimbo Unido, repasó el cometido del equipo en el batallado empate frente a Nacional por su debut en la Copa Libertadores, valorando el meritorio 1-1 en el "Francisco Sánchez Rumoroso".
"Creo que el equipo hizo un partido, de principio a fin, con intensidad y con proposición. Era lo que queríamos y lo que venimos haciendo. Hubiese sido demasiado haber perdido el partido", comenzó mencionando.
Seguido a ello, mencionó que: "El equipo luchó hasta el final, encontró la posibilidad y me quedo contento con la entrega. La idea es clara, buscar el partido independiente del rival o de la competencia".
"Son partidos de Copa Libertadores, muy duros. Cada punto va a ser importante. Hoy quedamos todos iguales en el grupo y eso marca lo competitivo que va a ser", cerró Caputto.