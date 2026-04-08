Hernán Caputto valoró el empate de Coquimbo en Libertadores: "Luchamos hasta el final"

Hernán Caputto, técnico de Coquimbo Unido, repasó el cometido del equipo en el batallado empate frente a Nacional por su debut en la Copa Libertadores, valorando el meritorio 1-1 en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

"Creo que el equipo hizo un partido, de principio a fin, con intensidad y con proposición. Era lo que queríamos y lo que venimos haciendo. Hubiese sido demasiado haber perdido el partido", comenzó mencionando.

Seguido a ello, mencionó que: "El equipo luchó hasta el final, encontró la posibilidad y me quedo contento con la entrega. La idea es clara, buscar el partido independiente del rival o de la competencia".

"Son partidos de Copa Libertadores, muy duros. Cada punto va a ser importante. Hoy quedamos todos iguales en el grupo y eso marca lo competitivo que va a ser", cerró Caputto.