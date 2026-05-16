Jugador de Coquimbo Unido tuvo un accidente de tránsito tras la victoria ante Audax

Coquimbo Unido celebró un sólido triunfo 3-0 ante Audax Italiano como local, pero la jubilosa jornada también incluyó accidente de tránsito de uno de sus jugadores titulares tras el partido.

Según la prensa local como Diario El Día y Cuarta Región Informa, el lateral Francisco Salinas se vio involucrado en el impacto con otro vehículo particular, ocurrido a la altura de una estación de servicio ubicada en dirección sur de la Ruta 5, cerca de la playa La Herradura.

La zona se caracteriza por ser el enlace del camino de acceso al Puerto Guayacán con la carretera, cruce que vuelve al sector una zona habitual de accidentes.

De acuerdo con el citado medio, no se registraron heridos, estando ambos conductores en buenas condiciones de salud; limitándose las afectaiones a daños materiales.

Carabineros se apersonó en el lugar para llevar a cabo el procedimiento correspondiente. También se hicieron presente parte del plantel de Coquimbo Unido, el DT Hernán Caputto y dirigentes del club para acompañar a Salinas.