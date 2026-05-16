Colmed ve con "preocupación" el recorte en Salud: "En algún momento afectará a los pacientes"

El doctor Mauricio Osorio, vicepresidente nacional del Colegio Médico (Colmed), manifestó su preocupación por el recorte presupuestario del 2,5% para el Ministerio de Salud y aseguró que su implementación "en algún momento afectará a los pacientes", pese a que el Gobierno descartó que la atención se viera afectada.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el representante del gremio explicó que el sistema público arrastra una deuda de aproximadamente un billón de pesos de años anteriores, lo que obliga a utilizar recursos del presupuesto actual para pagar compromisos pasados.

"Hay que pagar primero lo que ya se debe, ese es el principal recorte. Estos 400 mil millones (de recorte) van al corazón de los establecimientos, porque de esa cifra hay del orden de 80 mil millones que son por pago de egresos hospitalarios, pago de atención que personas que se tienen que atender en los recintos", aseveró.

"¿Cómo no va a afectar eso a algunos pacientes? Porque le estás diciendo al hospital: 'como le voy a pagar 400 mil millones menos en estos egresos hospitalarios (que se llaman GRD), entonces se tiene que hospitalizar menos gente. Eso es atención de los pacientes", fustigó.

En esa línea, Osorio planteó que, a diferencia de otros períodos, el dinero para los hospitales "se va a acabar en agosto" y no en octubre, como solía ocurrir.

"Hay un problema con la construcción, con el diseño del presupuesto. Creo que Hacienda debiese preocuparse de construir presupuestos adecuados", criticó Osorio. (Foto: Colmed).

"Las señales que se nos indica (por parte del Gobierno) es que no van a afectarse los pacientes, pero uno tiene la claridad que, en algún momento, tendrán que afectar a estos pacientes, con mayor razón, por la deuda que se trae desde el año anterior", advirtió.

El doctor también respondió los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre mejorar la eficiencia con menores recursos: "El sector está haciendo más con menos recursos desde hace años. Está tratando de trabajar mejor y de ser más eficiente, pero sistemáticamente los presupuestos siguen siendo insuficientes", cuestionó.

Instructivo por migrantes irregulares: "No lo entendemos"

El vicepresidente del Colmed también abordó el instructivo de Interior y Migraciones sobre la entrega de datos de extranjeros irregulares, señalando que desde el gremio "no lo entendemos, (pues) a los migrantes tenemos que atenderlos".

"Nosotros como médicos no somos quienes estamos destinados a entregar información de un paciente que necesita que le atendamos, que necesita una solución de su problema de salud, que va a buscar una ayuda donde el sistema y donde nosotros la vamos a entregar", concluyó.