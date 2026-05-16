Delfino ante propuesta del Gobierno sobre Fondo Común Municipal: "No nos da certeza"

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, conversó con Cooperativa sobre la reunión que sostuvo junto a un grupo de jefes comunales el Presidente José Antonio Kast, de la que -reconoció- salió con "sabor amargo" al no existir un "diálogo real" en materia de recortes presupuestarios que afectarán la gestión municipal.

"Cuando te invitan a conversar y a dialogar, uno espera que exista un diálogo real. O sea, que existan, en función de las distintas miradas, puntos en común que uno pudiese llegar", señaló la alcaldesa.

En esa línea, sostuvo que "fue una jornada extensa porque fueron más de cuatro horas; sin embargo, ante los temas importantes de fondo y complejos no hubo respuesta. O más bien, hubo, pero una respuesta intransigente y decepcionante, porque en el fondo no hay esta conversación que uno hubiese esperado entre un grupo de personas que trabajamos para tener mejores condiciones para los vecinos y vecinas".

"Hubo, yo diría, como decir: 'vamos a seguir con todo esto adelante y da lo mismo lo que estamos conversando acá', por retratarlo de alguna manera. Y eso es en el fondo lo que uno queda con el sabor amargo, y decepcionado, porque si no vas a llegar a puntos en común, ¿para qué te invitan a dialogar?", planteó.

"No nos da certeza de que los recursos (de contribuciones) puedan existir"

Respecto a los temas tratados en la conversación con el Ejecutivo, la alcaldesa reparó en la exención de contribuciones de la primera vivienda para mayores de 65 años: "Hoy día la gran mayoría de las personas mayores ya está eximida del pago de contribuciones".

"Nosotros entendemos, de que hay un grupo de personas mayores que a lo mejor su casa por estar en algún sector de la ciudad subió de valor, o que se encuentran en el tramo entre 1 millón y 2 millones porque ellos pagan la mitad de las contribuciones (...) Pero eso significa que hay que eximir del pago de contribuciones a todas las personas mayores de 65 años, independiente de su remuneración, de su número de casas", sostuvo.

"El ministro (del Interior, Claudio) Alvarado -a propósito de la de la cadena nacional del Presidente- reconoció que él va a dejar de pagar contribuciones; va a dejar de pagar contribuciones el ministro Quiroz", aseguró.

Por ello, cuestionó: "Es justo que una persona que vive en un barrio como de La Dehesa deje de pagar esa contribución, en desmedro de vecinos y vecinas de comunas populares, porque la contribución se redistribuye en los municipios principalmente más vulnerables de Chile, como la comuna de La Pintana que depende casi en un 90% del Fondo Común Municipal, o Cerro Navia que es casi un 80%, Puente Alto, Renca o Quinta Normal".

"Para nosotros este era un debate que podríamos haber hablado en estos términos y haber llegado a un punto. Ok, nos dicen que no, que esto va a avanzar, que está dentro del programa de Gobierno del Presidente, etcétera, y que la manera de compensar va a ser vía Ley de Presupuesto. ¿Cuál es el problema con la Ley de Presupuesto? Es que esta se discute año tras año en el Congreso Nacional", indicó.

"Hoy día esos recursos (contribuciones) son recursos frescos que van a la autonomía financiera de las municipalidades. La Ley de Presupuesto se discute año tras año y obviamente que puede no quedar con autonomía financiera a los municipios (...) Hoy día la forma que está proponiendo el Gobierno no nos da certeza de que esos recursos puedan existir", aseveró.

Asimismo, criticó los recortes oficiados por el Ministerio de Hacienda: "Las tres áreas en las cuales se recortan más recursos son tan sensibles que creo que uno no debiera dudar en recortar recursos, sino que más bien ver cómo aportar más recursos, que son las áreas de salud, educación y de vivienda".

Igualmente, apuntó a la agenda de seguridad del Gobierno, el que calificó de "lamentable", ya que, el debate del Plan de Reconstrucción Nacional "demuestra mucho los énfasis de este Gobierno, porque hoy día, a propósito del debate que se está llevando en el Congreso, hay una megarreforma en términos económicos que se está discutiendo, pero no hemos visto lo mismo en términos de seguridad".

"Al final uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía hoy día, los vecinos y vecinas de nuestras comunas y que nos hacen sentir todos los días —y que también es por lo que votaron por el gobierno del presidente José Antonio Kast— es por las materias de seguridad (...) Yo me hubiese imaginado que en términos de seguridad no solamente hubiera una propuesta, sino que hubiese también un despliegue, hubiese conversación con los alcaldes y alcaldesas a nivel nacional, lo cual no ha existido", aseguró.