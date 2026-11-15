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Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

La Copa Libertadores le dio la bienvenida al clasificado Coquimbo Unido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Conmebol también saludó a los "piratas" por la Copa de la Liga y el "Chile 3".

La Copa Libertadores le dio la bienvenida al clasificado Coquimbo Unido
 Photosport / @Libertadores
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Coquimbo Unido sacó pasajes a la fase previa de la próxima Copa Libertadores tras coronarse flamante campeón de la Copa de la Liga, recibiendo el correspondiente saludo por parte del máximo torneo continental.

"¡Bienvenido! Coquimbo Unido jugará la CONMEBOL Libertadores 2027", escribió el certamen en sus redes sociales oficiales sobre el cuadro "pirata", que disputará su segunda edición consecutiva.

La Conmebol también dedicó un mensaje para los aurinegros tras su victoria ante O'Higgins: "¡Felicitaciones, Coquimbo Unido! Campeón de la Copa de la Liga en Chile.

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