Parisi advirtió que en el PDG hay tendencia mayoritaria a apoyar la AC contra Rabat

El excandidato presidencial y secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, aseguró que existe una mayoría dentro de su colectividad que apunta a apoyar la acusación constitucional presentada por la oposición contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, en medio de la controversia por la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En una entrevista con La Tercera, Parisi cuestionó el manejo del Presidente José Antonio Kast frente a la crisis y aseguró que, "nosotros hemos tratado de decir a la autoridad que lo mejor es que el ministro Rabat dé un paso al costado".

"Hay una complejidad muy grande que no ha sabido manejar el Presidente Kast. Hay mucha gente en el gobierno, por lo menos los que hablan conmigo, que está muy molesta, porque ha alargado una crónica de una muerte anunciada", sostuvo.

Consultado sobre si existía una mayoría favorable al libelo dentro del PDG, Parisi respondió que "lo que yo he conversado, sí, pero es que todavía no sabemos de qué estamos hablando. Veamos el documento, hay que analizarlo, hay que discutirlo".

El líder de la colectividad también advirtió que "lamentablemente, los ánimos en el Parlamento están demasiado polarizados" y abordó la diferencia entre las implicancias políticas y constitucionales de la controversia.

"Es difícil explicarle a la víctima de un violador, de un pederasta, que (al victimario) lo dejaron libre y que no hay ningún error constitucional. Por lo tanto, yo creo que va a pesar más la arista política que la constitucional", afirmó para La Tercera.

En esa línea, sostuvo que "este es un problema político, no constitucional. Si no, lleguemos al Tribunal Constitucional. Esa es mi postura. Pero, obviamente, los diputados van a tener que discutir, analizar y tomar una decisión. Lo que yo espero es que la decisión sea tomada mayoritariamente por todos".