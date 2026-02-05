"Rata inmunda": El furioso descargo de Diego Sánchez por robo a plantel femenino de Coquimbo Unido

Una grave e indignante situación dio a conocer durante las últimas horas el arquero de Coquimbo Unido, Diego "Mono" Sánchez, tras denunciar un robo que afectó a las integrantes del plantel femenino del cuadro aurinegro.

El hecho delictual se produjo mientras las jugadoras se encontraban realizando trabajos físicos de pretemporada en la playa La Herradura. Según los registros compartidos por el guardameta, un sujeto se acercó sigilosamente al sector donde se encontraban las pertenencias de las futbolistas, aprovechando un descuido para sustraer diversos objetos personales.

En el video difundido se observa cómo el individuo se escabulló de manera disimulada para no ser detectado por el cuerpo técnico ni las jugadoras. Tras lograr su cometido y tener varias mochilas en su poder, el antisocial huyó rápidamente del lugar a bordo de un vehículo que lo esperaba en las cercanías.

Pese a que el ilícito ocurrió originalmente el pasado 3 de enero, las imágenes fueron viralizadas recientemente por Sánchez, quien no ocultó su rabia ante lo sucedido, y fiel a su estilo directo, el experimentado portero "pirata" lanzó un duro descargo contra el delincuente a través de sus historias de Instagram, tildándolo de "rata" y pidiendo difusión para identificarlo.

"Esta rata inmunda, ladrón de mierda, le robó las mochilas a jugadoras del plantel femenino de Coquimbo mientras entrenaban", escribió el golero, generando una ola de rechazo y solidaridad por parte de los hinchas en redes sociales.