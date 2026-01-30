Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

[VIDEO] El arquero que inspiró al "Mono" Sánchez a atajar sin guantes le dedicó emotivas palabras

Autor: Redacción Cooperativa

"Qué emoción me hiciste revivir", le dijo Ricardo al arquero chileno.

[VIDEO] El arquero que inspiró al
El arquero de Coquimbo Unido, Diego "Mono" Sánchez, recibió el saludo del otrora portero de la selección de Portugal, Ricardo, luego de que el chileno reconociera que emuló al europeo al atajar sin guantes en la definición por penales de la Supercopa.

"Como Ricardo, así mismo. Esa fue la inspiración esta vez", dijo Sánchez luego de ser figura y en referencia al arquero portugués que atajó sin guantes en la Eurocopa 2004 ante Inglaterra.

Ante ello, el propio exarquero luso se dio el tiempo para enviarle un saludo a Sánchez a través de las pantallas de ESPN Chile.

"Un saludo muy fuerte a 'Mono' Sánchez, qué recuerdos, qué emoción me hiciste revivir, y qué feliz estoy de poder marcar algo y tener algo importante en la vida de un portero", le dijo quien fuera arquero de Boavista, Sporting y Betis, entre otros equipos.

"Nosotros sabemos las emociones que pasamos, porque nosotros somos llamados de locos, que no ganamos nunca, pero a veces hacemos las cosas distintas", añadió.

