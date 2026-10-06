"De la talla de Pelé o Maradona": Cristiano reveló lo que Jorge Jesús debía decir en público

El delantero y capitán de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo reveló que Jorge Jesús iba a compararlo con Pelé y Diego Maradona al momento de explicar públicamente por qué lo hizo calentar ante Noruega sin finalmente enviarlo a la cancha.

En el extenso comunicado con el que explicó su salida de la concentración portuguesa, Cristiano relató que después del encuentro sostuvo una reunión con el seleccionador y con Simão Coutinho, director deportivo de Al Nassr, en la que se acordó zanjar públicamente el episodio.

Según el atacante, incluso se preparó un documento con ocho puntos que el propio jugador validó y que debía ser leído por Jesús durante una conferencia de prensa.

Entre esas frases figuraba una especialmente llamativa: "Me equivoqué al hacer calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no alinearlo. Si fuera hoy, no lo haría", según detalló Cristiano.

El portugués sostuvo además que el técnico debía reconocer que había sido él quien le propuso disputar 30 minutos ante Noruega y admitir que fue un error hacerlo entrar en calor para después no utilizarlo.

Sin embargo, Cristiano aseguró que la posterior actitud de Jorge Jesús no coincidió con lo conversado en privado y criticó la "agresividad" mostrada por el entrenador, algo que terminó influyendo en su decisión de abandonar la concentración.

El capitán luso también pidió disculpas a sus compañeros y a los hinchas por marcharse, aceptó que puede recibir una sanción y afirmó que, una vez cumplida y siempre que esté en buenas condiciones físicas, seguirá disponible para "competir y ganar" con Portugal.