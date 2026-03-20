DT de Portugal descartó que lesión de Cristiano Ronaldo ponga en riesgo el Mundial

El entrenador español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, aseguró este viernes en Oeiras que la lesión de Cristiano Ronaldo no pone en riesgo su presencia en el Mundial 2026. El técnico explicó que el delantero arrastra un problema muscular leve, razón por la que no fue incluido en la convocatoria para los amistosos ante México y Estados Unidos.

Durante la rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol, Martínez sostuvo que la recuperación del atacante debería tomar entre una y dos semanas. El DT además remarcó que el presente físico del capitán portugués durante la temporada muestra que se mantiene en un estado óptimo.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, no juega desde febrero tras lesionarse mientras defendía a Al Nassr. Su ausencia en esta ventana internacional lo dejó fuera de la gira de preparación que llevará a Portugal a enfrentar a México y luego a Estados Unidos.

Pese a esa baja, el mensaje del cuerpo técnico fue de tranquilidad de cara a la cita planetaria que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Así, Portugal optó por no apurar el regreso de su máxima figura y priorizó una recuperación completa en la recta final previa al torneo.