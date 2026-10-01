DT y presidente de la Federación de Portugal corrieron al aeropuerto para tratar de convencer a Cristiano

El comentado abandono de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa generó un verdadero terremoto en el fútbol luso, con el DT Jorge Jesus y el presidente de la Federación de Fútbol intentando hasta el último momento revertir la decisión del jugador.

Según el diario español Marca, el entrenador y el dirigente Pedro Proença corrieron hasta el aeropuerto de Copenhague para tratar de convencer a "CR7" de seguir en el plantel, todo ad portas del despegue de su avión rumbo a Madrid.

Sin embargo, la "súplica" no surtió efectiva: "El gran capitán de Portugal no atendió a razones, se montó en el avión y les dejó plantados", señaló el referido medio.

En esa línea, el periódico portugués A Bola precisó que Proença tenía programado ver a la selección sub 21 contra Gibraltar, pero se desplazó de emergencia hasta Dinamarca para hablar con "CR7".

Tal fue la magnitud del adiós de Cristiano que el departamento de comunicaciones de la FPF citó a los periodistas en un punto del aeropuerto de Lisboa prometiendo declaraciones, pero el dirigente tomó otro camino en el terminal aéreo, internándose en una zona restringida para así eludir las consultas.

Lo concreto es que, pese también a intentos de fanáticos por impedir su salida, Cristiano Ronaldo aterrizó en Madrid en un escándalo de talla mundial al tratarse de uno de los jugadores más importantes de la historia.