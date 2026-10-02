La venganza de Højlund por Cristiano: Le anotó a Portugal, emuló su festejo y desairó a Jorge Jesus

Una jornada de alta tensión y cargada de simbolismos se vivió en el Parken Stadion de Copenhague. Pese a la caída de Dinamarca por 2-4 frente a Portugal, el delantero nórdico Rasmus Højlund se robó todas las miradas al protagonizar una explícita muestra de apoyo hacia Cristiano Ronaldo, en medio del conflicto que marginó al astro luso de su combinado nacional.

El atacante, actualmente en las filas de Napoli, marcó a los 53 minutos el transitorio empate 2-2 para los dueños de casa. En lugar de una celebración habitual, Højlund se dirigió al banderín de córner y emuló el famoso festejo del "Siuuu", inmortalizado por 'CR7'.

El gesto fue una alusión directa a la crisis que vive la escuadra visitante, luego de que Cristiano hiciera noticia horas antes al abandonar la concentración portuguesa tras un fuerte desencuentro con el estratega Jorge Jesus.

Sin embargo, la molestia del artillero danés no concluyó con el partido. Al momento de los saludos tras el silbatazo final, Højlund protagonizó un áspero encontrón al rechazar y apartar con un empujón al propio Jorge Jesus, negándole el saludo protocolar en la mitad de la cancha.

Posteriormente, el jugador de 23 años ratificó su postura en zona mixta: "Simplemente quería enviar un mensaje contundente a la selección de Portugal: si ellos no valoran a Cristiano Ronaldo, hay muchísima gente en el mundo a la que él ha inspirado y que sigue admirándolo", sentenció de forma categórica.