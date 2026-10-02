Congreso despachó a ley la esperada reforma al sistema político

Después de que ya fuera ratificado por el Senado, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta de la esperada reforma al sistema político, por lo que fue despachada a ley.

La norma modifica la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos en materia de requisitos para crear nuevas tiendas, al establecer que éstas existirán legalmente si se constituyen en al menos ocho regiones del país, para lo cual requieren la firma de un 0,3% del padrón electoral definitivo de la última elección de diputados.

En el caso de las colectividades actualmente constituidas, la reforma fija un plazo de 18 meses para que reúnan la cifra mínima de afiliados para mantener su legalidad -equivalente al 50% de las firmas requeridas para su constitución. De no lograrlo, el Servicio Electoral podrá alargar este periodo, pero eventualmente, arriesgan dejar de existir en las regiones donde no alcancen la meta.

Este cambio abre una carrera para incorporar a nuevos militantes en ciertos partidos: por ejemplo, según datos del Servel, al 31 de julio, el Partido Liberal; Evópoli; el Partido Radical; el PPD; la Federación Regionalista Verde Social; el Partido Republicano y la Democracia Cristiana se encuentran bajo el nuevo piso en la Región Metropolitana, cuyo umbral de permanencia roza los 9 mil afiliados.

La iniciativa también establece que solo los partidos con representación parlamentaria podrán acceder al financiamiento público.

Asimismo, modifica las leyes orgánicas de votaciones populares y escrutinios, de municipalidades y de gobierno regional, respecto de las exigencias para la inscripción de candidaturas independientes, limitándolas al 50% de las listas parlamentarias.

Obligación a condenar la violencia política y el totalitarismo

En detalle, la propuesta de la Comisión Mixta resolvió una divergencia específica sobre el contenido de las declaraciones de principios de los partidos políticos: cada tienda deberá condenar el establecimiento de sistemas totalitarios y el uso de la violencia como método de acción política, así como afirmar su compromiso con la probidad y transparencia de la actividad política.

Una vez promulgada la ley, las colectividades dispondrán de un plazo de seis meses para adecuar sus declaraciones de principios a los nuevos requisitos establecidos.

El informe de la mixta se aprobó por 125 votos a favor, 12 en contra (incluida toda la bancada del Partido Comunista) y dos abstenciones: la jefa de los diputados PC, Daniela Serrano, calificó como una "caricatura" la disposición contra los regímenes totalitarios y la violencia política.

"Actualmente, el texto constitucional ya lo consagra (ese rechazo), y los partidos cumplimos con esa normativa incluso para estar representados en el Congreso", arguyó la parlamentaria, aclarando que "no nos oponemos a la norma por eso, sino por cómo quedó redactada, y porque no resuelve todo el problema que tiene el sistema político".

Cambios en el funcionamiento de comités parlamentarios

Por otro lado, la reforma genera cambios en la Ley Orgánica del Congreso Nacional para otorgar un reconocimiento de carácter legal a los comités parlamentarios.

En cuanto al funcionamiento de las bancadas, establece como infracción grave a la disciplina interna el incumplimiento de los acuerdos adoptados por cada grupo del que formen parte diputados o senadores.

Además, señala que si un parlamentario renuncia a un comité, éste conservará las asignaciones que recibe por dicho diputado o senador. Del mismo modo, si el legislador se incorpora luego a otra bancada, esta no incrementará sus asignaciones.

Reservas de constitucionalidad

Desde algunas colectividades más pequeñas y emergentes, que podrían verse perjudicadas por el fondo de la reforma, tildaron las mayores exigencias territoriales y de afiliación como barreras de ingreso al sistema político y posiblemente, perjudiciales para la pluralidad.

De hecho, los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Hans Marowski (Partido Nacional Libertario) presentaron reservas de constitucionalidad durante la discusión, y no descartan recurrir al Tribunal Constitucional para impedir la publicación de la norma.

"De alguna manera, lo que hace es impedir la conformación de nuevos partidos políticos, complejiza su construcción, y creo que eso es complejo. De alguna manera, 'carteliza' la política", advirtió Mulet.

A su vez, Marowski precisó que desde Libertarios "lo único que votamos a favor fue una norma que condenaba la violencia y el totalitarismo, que es un mínimo democrático, pero no hay que confundirse: esta reforma es pésima. Mantiene el arrastre, cierra las puertas a nuevos partidos, y protege los privilegios de los que ya están instalados".

La propuesta debe pasar por el control preventivo del TC antes de su eventual promulgación, y los mentados plazos para adecuarse a sus disposiciones solo comenzarán a correr tras su publicación en el Diario Oficial.