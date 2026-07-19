[VIDEO] Así esperan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez la final del Mundial

Cristiano Ronaldo, delantero de la selección portuguesa, y Georgina Rodríguez, modelo e influencer argentina, mostraron cómo disfrutan sus vacaciones durante la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La pareja publicó un video grabado bajo el agua en una piscina, donde el futbolista posó frente a la cámara mientras Rodríguez nadó a su lado. La escena estuvo acompañada por la canción La Mudanza, de Bad Bunny.

Cristiano Ronaldo quedó eliminado junto a Portugal en los octavos de final, precisamente tras perder por 1-0 ante España. El atacante cerró de esa manera su participación en su sexto Mundial y aprovechó los días posteriores para descansar junto a su pareja y sus hijos.