[VIDEO] Cristiano Ronaldo anotó para Al Nassr y alcanzó los 979 goles en su carrera

Al Nassr venció por 2-1 a Abha en el Al Awwal Park por la sexta fecha de la Saudi Pro League, resultado que le permitió alcanzar la cima compartida del certamen de la mano de Cristiano Ronaldo.

El astro luso abrió la cuenta a los 22 minutos tras conectar de cabeza un centro ejecutado por Angelo para batir al arquero Donovan Léon, conquista con la que el delantero de 41 años llegó a los 979 goles oficiales en su carrera profesional.

La escuadra de Riad amplió la ventaja en el complemento por intermedio de Abdullah Al-Hamdan (58'), mientras que la visita descontó con una anotación de Nabil Fekir (75').

Con este triunfo, Al Nassr sumó 15 unidades en el segundo casillero de la tabla, quedando abajo por diferencia de tres goles ante Al Hilal. Ahora, visitará a Al Khaleej el 12 de septiembre por el torneo local antes de medirse a Al Ain el 15 por la Champions League de Asia.