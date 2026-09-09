Braga de Portugal reveló citación de Jetzen López a La Roja para gira en Norteamérica
Las redes sociales del club informaron que fue citado por Nicolás Córdova para la gira en Norteamérica.
Las redes sociales del club informaron que fue citado por Nicolás Córdova para la gira en Norteamérica.
El club portugués Braga se adelantó a La Roja y reveló que Jetzen López, volante de 19 años, de origen australiano y padre chileno, fue citado por Nicolás Córdova para los amistosos contra Canadá, Estados Unidos y México.
"Jetzen López, mediocampista de Braga, fue convocado para representar a la selección principal de Chile durante la fecha internacional FIFA de septiembre y octubre", informó el club en sus redes sociales.
López, oriundo de Australia, jugó tres amistosos con la selección juvenil de ese país en 2025, pero este año fue citado en La Roja Sub 20 de Sebastián Miranda y jugó en marzo pasado, en los amistosos contra Perú.
La Roja de Nicolás Córdova comenzará su gira norteamericana ante Canadá, el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) en Toronto; posteriormente, visitará a Estados Unidos el martes 29, a las 21:00 horas (00:00 GMT).
El último amistoso será en octubre, el martes 6, ante la selección de México en Los Angeles, a las 22:30 horas (01:30 GMT).