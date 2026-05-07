[VIDEO] Nuevo paso hacia los 1.000: Cristiano marcó su gol 971 en triunfo de Al Nassr

El delantero portugués Cristiano Ronaldo continuó en su carrera por alcanzar los 1.000 goles, aportando un tanto al triunfo 4-2 de Al Nassr sobre Al Shabab en un duelo pendiente por la liga saudí.

La cuenta estaba 2-1 a favor de Al Nassr tras un doblete de Joao Félix (3', 10') y el descuento de Yannick Carrasco en el conjunto (30'), cuando "CR7" apareció en el corazón del área para poner el 3-1 parcial con asistencia de Sadio Mané (75').

Gracias a esta conquista, Cristiano quedó a 29 dianas del millar. Respecto al partido, Ali Al-Bulaihi puso otro descuento para Al Shabab, pero Joao Félix cerró un triplete con su penal a los 90+8'.

A falta de tres fechas para el final, Al Nassr lidera con 82 puntos, cinco más que el escolta Al Hilal.