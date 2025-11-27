WOW FC: El nuevo negocio de Cristiano Ronaldo

El delantero portugués de Al Nassr, Cristiano Ronaldo, se convirtió oficialmente en el nuevo accionista de la promotora española de artes marciales mixtas (MMA) "The Way of Warriors FC" (WOW FC). En esta nueva faceta empresarial, el cinco veces ganador del Balón de Oro se alió con el campeón mundial hispano-georgiano, Ilia Topuria, quien también participa en la compañía.

El ingreso del futbolista fue anunciado por la propia empresa como un "hito definitorio" que marcará un "momento transformador para el futuro de las artes marciales mixtas a nivel mundial". El propio Cristiano Ronaldo expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. "Las MMA representan valores en los que realmente creo: Disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso", afirmó.

Con la llegada de Cristiano Ronaldo, la promotora española, que ha experimentado un crecimiento de más del 400% en la asistencia a sus eventos, confía en "acelerar su expansión global". El presidente ejecutivo de la compañía, Arturo Guillén, calificó el arribo del portugués como "un momento histórico". "CR7 es más que una superestrella global: Es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia. Juntos estamos listos para redefinir el papel que las MMA pueden desempeñar en la cultura global", señaló.

Por su parte, su socio, el campeón de la UFC Ilia Topuria, también celebró la alianza. "Cristiano Ronaldo representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos, llevaremos las MMA a nuevas alturas e inspiraremos a atletas y fans de todo el mundo a creer que todo es posible", sentenció.