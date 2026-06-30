Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago11.5°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Cuarta División

Nelson Tapia seguirá su carrera como DT en Imperial Unido

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El exseleccionado nacional sumará otra experiencia en Tercera A tras su paso por Constitución Unido.

Nelson Tapia seguirá su carrera como DT en Imperial Unido
 ATON
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Nelson Tapia dejó la banca de Constitución Unido, elenco de la Tercera A del fútbol chileno. Sin embargo, tardó un mes en encontrar nuevo club en la misma categoría.

El exportero de La Roja será nuevo entrenador de Imperial Unido, cuadro que se encuentra en la parte baja del torneo y lucha por no descender.

En ese sentido, el medio Novena Pasión publicó: "Tras confirmarse la salida de Mauro Astrada, y a falta de la oficialización del club, según información de Novena Pasión, Nelson Tapia se hará cargo del banquillo de Imperial Unido a partir de este martes 30 de junio".

El conjunto de la Región de La Araucanía marcha en el décimo puesto de la cuarta división con 13 puntos, muy lejos de las posiciones de pelear por el ascenso.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada