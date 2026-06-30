Nelson Tapia seguirá su carrera como DT en Imperial Unido

Nelson Tapia dejó la banca de Constitución Unido, elenco de la Tercera A del fútbol chileno. Sin embargo, tardó un mes en encontrar nuevo club en la misma categoría.

El exportero de La Roja será nuevo entrenador de Imperial Unido, cuadro que se encuentra en la parte baja del torneo y lucha por no descender.

En ese sentido, el medio Novena Pasión publicó: "Tras confirmarse la salida de Mauro Astrada, y a falta de la oficialización del club, según información de Novena Pasión, Nelson Tapia se hará cargo del banquillo de Imperial Unido a partir de este martes 30 de junio".

El conjunto de la Región de La Araucanía marcha en el décimo puesto de la cuarta división con 13 puntos, muy lejos de las posiciones de pelear por el ascenso.