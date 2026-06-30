Mesa de Reactivación Laboral propuso 22 medidas para abordar la crisis del empleo en Chile

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, recibió esta jornada el informe de la Mesa de Reactivación Laboral -conformada en mayo por economistas, académicos y exautoridades- que contiene propuestas para abordar la crisis de desempleo del país.

La recepción del informe coincide con la publicación de las cifras de desocupación del trimestre marzo-mayo, que subió al 9,4%, según informó el INE durante la mañana.

La cifra, que se incrementó 0,5% en 12 meses, es la más alta registrada desde junio de 2021, es decir, en cinco años. Asimismo, roza el 10% en la Región Metropolitana, mientras que en las mujeres se situó en 10,5% y, en hombres, 8,6%.

"Se crearon 112 mil empleos informales, pero se redujeron 42 mil formales; entonces, el neto es una creación de 70 mil empleos. Y lo que nos dicen estas cifras es que no alcanza", dijo el ministro al abordar las estadísticas del INE.

"Por eso, los resultados de este informe (de la Mesa) son muy importantes para ayudar a generar más empleo, destrabar la generación de empleo", afirmó Rau.

Dentro de las 22 propuestas hechas por la mesa, destaca impulsar el empleo femenino mediante un sistema de cuidados y aprobar rápidamente la ley de Sala Cuna Universal, fomentar la contratación de jóvenes y corregir normas que podrían afectar el empleo, como la Ley Uber.

CCS coincide con terminar con indemnización por años de servicio

Dentro de los organismos que participaron en la instancia se encuentra la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), cuya presidenta, María Teresa Vial, abordó las propuestas que formularon.

"Planteamos habilitar sistemas formales de polifuncionalidad, donde el empleador se compromete a capacitar y el trabajador obtiene la certificación de las nuevas competencias que adquiere", mencionó la líder gremial.

"También creemos que el sistema de indemnización por años de servicio encarece la contratación, por eso apoyamos el reemplazo por un seguro con ahorro a todo evento, de propiedad del trabajador, con aportes mensuales que se acumulan sin importar la causal de término", añadió.

Con estas propuestas, "el resultado es claro: menores costos para contratar, protección real ante el desempleo y plena libertad y movilidad laboral", sostuvo Vial.

El reemplazo de la indemnización por años de servicio por un sistema a todo evento también está siendo evaluado por el Ejecutivo.

Diputados llaman a destrabar inversión

Los diputados de la Comisión de Trabajo, Stephan Schubert (Republicanos), Tamara Ramírez (PDG) y Erich Grohs (Libertarios), también manifestaron su preocupación ante el alza del desempleo y llamaron a priorizar la agenda laboral.

"Confío en que los proyectos de ley que está presentando el Ejecutivo para hacer más flexible la contratación van a permitir formalizar contratos que hoy día están de manera informal, y también llevar a un contrato a las personas que hoy día están buscando trabajo. Lo importante es que sean contratos siempre formales", dijo Schubert.

"Creemos que la oferta de trabajo por hora, la contratación especial para el turismo y para la industria agrícola son buenas alternativas que otorgarán la flexibilidad necesaria", afirmó el republicano.

Por su parte, Ramírez llamó "a trabajar de inmediato por la clase media y los emprendedores"y exhortó al Gobierno y a todos los sectores a construir una agenda común que destrabe la inversión y alivie la carga burocrática sobre las pymes"

"En desempleo femenino se superaron los dos dígitos, lo que evidencia la urgencia de reactivar el mercado laboral femenino, generar políticas públicas de apoyo a la crianza y sacar adelante el proyecto de Sala Cuna Universal. Los chilenos de esfuerzo necesitan herramientas reales y certezas", aseveró.

Finalmente, Grohs recalcó que el problema exige "redoblar esfuerzos institucionales y de gestión", aunque no hay "recetas mágicas, sino que el foco prioritario de la agenda debe ser impulsar la inversión privada y aliviar la carga sobre nuestros emprendedores".

"Se requiere avanzar en destrabar de forma urgente los proyectos de inversión local y dar certezas reales para que las regiones vuelvan a crecer de forma sostenida", clamó.

Timonel PC pidió que integren al "mundo del trabajo" en la discusión

En tanto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, opinó en El Primer Café que es necesario integrar al "mundo del trabajo" en la discusión sobre "las medidas que se van a llevar adelante para revertir el crecimiento de la desocupación", y propuso, en particular, "un subsidio focalizado en las pymes, una política de preferencia hacia las pymes".

Añadió que "imaginar que las 40 horas y el (alza significativa del) salario mínimo (durante la Administración Boric) son factores de desocupación (...) es estar postulando que la única forma que tiene el país de desarrollarse y tener indicadores económicos de crecimiento es a costa de los trabajadores y (...) de un nivel de explotación mucho mayor".

Según el timonel PC, "no está escrito en ninguna tesis económica que el empleo estable y el salario digno sean un factor, per se, contra el desarrollo y el crecimiento de la economía. (En realidad), son estimulaciones incluso que fomentan el mercado interno, la posibilidad de aumentos de productividad".

En definitiva, el problema "está en la concentración de la riqueza, en imaginar que el chorreo es el factor de crecimiento. Y tomando nota de que la mayoría (de la población) gana menos de 700 mil pesos y no alcanza el presupuesto familiar o doméstico hasta fin de mes, tenemos que actuar con un sentido país, donde todas y todos los sectores y habitantes son parte (del debate), y no solo el mundo más concentrador de riqueza", sentenció Carmona.