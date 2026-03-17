Deportes Concepción anunció a Walter Lemma como su nuevo técnico

Deportes Concepción anunció este martes al técnico argentino Walter Lemma como su flamante entrenador luego de la salida de Patricio Almendra.

"¡Bienvenido al León! Walter Lemma se suma como nuevo director técnico de Deportes Concepción y ya inició los entrenamientos al mando del plantel profesional", expresó el club en sus redes sociales.

El entrenador argentino, de 53 años, cuenta con una trayectoria destacada en Sudamérica y México, siendo ayudante de Lucas Bovaglio en Talleres, y de Gustavo Quinteros en Tijuana, Colo Colo y Vélez.

En su último trabajo, fue entrenador de Unión La Calera entre 2024 y 2025.