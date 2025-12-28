Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

Deportes Concepción anunció un principio de acuerdo con Aldrix Jara para la temporada 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero deslumbró con sus cualidades durante este año en Cobreloa.

Deportes Concepción anunció un principio de acuerdo con Aldrix Jara para la temporada 2026
Deportes Concepción firmó un principio de acuerdo con Aldrix Jara para la temporada 2026, jugador que la rompió durante este año con brillantes actuaciones defendiendo los colores de Cobreloa. 

"Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el delantero de 25 años, Aldrix Jara. Nuestra institución ha adquirido el 75 por ciento de su pase, asegurando su estadía para los desafíos de la temporada 2026", dieron a conocer desde el elenco "lila". 

"El atacante se someterá a los chequeos médicos de rigor en los próximos días y, tras completarlos con éxito, se integrará oficialmente al plantel del León. Jara llega con un registro de 12 goles en su última campaña con Cobreloa y una trayectoria que incluye pasos por Trasadino, Limache y Santiago Wanderers", agregaron. 

El "Conce" sumó su décimo refuerzo tras la llegada de Matías Cavalleri, Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, Misael Dávila, Cristián Suárez, Ignacio Mesías, César Dutra, Ethan Espinoza y Javier Rojas.

