Deportes Concepción firmó principio de acuerdo con una de las figuras del Ascenso 2025

Deportes Concepción sigue en proceso de conformar su plantel para la temporada 2026 en la Liga de Primera y este viernes anunció un principio de acuerdo con Ethan Espinoza.

El volante de 24 años registra pasos por Colo Colo, Barnechea, Deportes La Serena y recientemente Santiago Wanderers, en donde fue una de las figuras del equipo con el cual llegó hasta semifinales de la Liguilla de Ascenso.

Durante la temporada pasada, Espinoza estuvo presente en 40 compromisos, marcando 9 goles y distribuyendo 4 asistencias.

Con este nuevo fichaje, el "Conce" sumó su octavo refuerzo tras la llegada de Matías Cavalleri, Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, Misael Dávila, Cristián Suárez, Ignacio Mesías y César Dutra.