Deportes Concepción oficializó a Brayan Véjar como su decimoquinto refuerzo

Deportes Concepción no detiene su ambicioso plan de contrataciones para su temporada de retorno a la Primera División y este domingo confirmó al lateral nacional Brayan Véjar.

Si bien el futbolista de 30 años se encontraba entrenando con el plantel, no fue hasta esta jornada que se detalló que su llegada fue en condición de préstamo desde Unión Española, club con el que descendió.

Durante el 2025, Véjar disputó un total de 20 partidos oficiales con la escuadra hispana entre el torneo nacional, Copa Chile y Copa Sudamericana, acumulando 920 minutos y registrando un gol y dos asistencias.

Esta incorporación supone el decimoquinto fichaje del cuadro "lila" en una plantilla que ya cuenta con nombres de peso como Nery Veloso, Misael Dávila, Ethan Espinoza, Aldrix Jara y Leonardo Valencia.