Fernando Díaz: Por arraigo, Deportes Concepción debiera pelearle fácilmente a los grandes

Fernando Díaz, director técnico de Deportes Concepción, repasó el gran presente de su equipo en diálogo con Cooperativa Deportes, dando una mirada a la unidad del equipo y salto de la zona baja a pelear por Copa Sudamericana.

"Nosotros tenemos momentos de pararnos en retroceso, pero también de presión alta. Tenemos mucho volumen ofensivo, muchas llegadas. Todavía no somos un equipo tan defensivo ni de contra; sí ocupamos las transiciones, que es diferente", analizó el estratega, que llegó al "León de Collao" en mayo.

En esa línea, expuso que "cada equipo tiene su afán. Si tú diriges la Católica, tiene una historia de un de buen toque por abajo; la U es correr, meter, llegar rápido al arco; Colo Colo es volumen ofensivo; Unión Española es no claudicar nunca".

"Acá en Concepción el lema es 'fuerza, coraje y corazón', y es lo primero que tenemos que tener, y hemos tratado de hacerlo. Creo que sí se ha visto esa entrega máxima. Yo veo avasallar al rival desde esa parte, ganar todas las divididas, correr, meter y jugar también", sumó.

"Tiene que ver con la grandeza de Deportes Concepción en cuanto a arrastre. Me tocó estar en otros equipos de la zona —Universidad de Concepción en 2003, en Ñublense— y uno se da cuenta el arraigo que tiene Deportes Concepción. Tengo el concepto que si no hubiera sido por los periodos con todos los problemas con algunas directivas, debiera pelearle fácilmente a los grandes de Chile", señaló.

Respecto a la gran segunda rueda del equipo, el DT recordó su arribo al club: "Cuando uno llega a cualquier equipo, siempre se imagina lo máximo y sueña de repente con ser campeón, con ganar todos los partidos, pero al final la realidad siempre es diferente, es más difícil, requiere más tiempo muchas veces".

"Nano" valoró que los lilas han sido un caso donde los jugadores "están tan dispuestos a salir del problema o llegar a algún objetivo importante se entregan mucho a lo que uno va diciendo. Ha habido una disposición absoluta, porque los jugadores lo pasaron muy mal en el primer semestre y se fueron dando una serie de circunstancias".

"No es normal que un equipo cambie tan rápido en el juego, en comportamiento y obviamente en los resultados. Lo más normal era salir del fondo mucho más cerca del final (del campeonato). Se alinearon los planetas, más que nada por la disposición de los jugadores. Con trabajo se van recuperando rendimientos, que eso sí se esperaba", agregó.

"La misión era retomar ese nivel. Pero claro, no esperaba que fuera tan rápido y todos juntos, porque todos levantaron rendimiento. Bienvenido sea y la misión ahora es mantener", declaró, resaltando la importancia de la Copa Chile como espacio para consolidar una formación base.

"Ahora estamos en otra posición, pero sabemos cómo es el fútbol. Sabemos que cambia de la noche a la mañana y no podemos permitir que haya ningún asomo de relajo o algo por el estilo", apuntó.

Respecto a los elementos que mejoró el "Conce", Díaz rememoró que "cuando veía los partidos, era un equipo que a ratos tenía buen volúmen ofensivo, pero le faltaba contundencia".

"Había una sola manera de llegar, con centros a Joaquín Larrivey. Las transiciones eran lentas y el aspecto defensivo se ponía como gelatina. No había una resistencia defensiva en el sector medio y los centrales estaban muy adelantados. Lo primero que uno se preocupa es dar un órden", dijo.

Díaz, finalmente, fue enfático en la entrega y evolución de los jugadores.

"En nuestro periodo mejoraron muchos jugadores. Los extremos, Ethan Espinoza, Cavalleri, aparecieron el chico (Nicolás) Fuentes y otros más, pero en un momento les doy funciones que ayudan a defender. Joaquín Montecinos nos da un volante que llega como extremo, que es diferente, para hacer diferencias en algunos momentos de los partidos", sentenció.