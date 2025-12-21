Síguenos:
Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

Ignacio Mesías concretó su regreso al ascendido Deportes Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "lilas" y Unión La Calera oficializaron el traspaso.

Ignacio Mesías concretó su regreso al ascendido Deportes Concepción
 @ignacio_mesiasss (Instagram / Archivo)
A través de redes sociales, se oficializó el retorno del delantero Ignacio Mesías a Deportes Concepción tras una temporada en Unión La Calera, tranformándose en flamante refuerzo penuista de cara a su reestreno por la Liga de Primera.

Casi a la par, ambos elencos comunicaron la operación, consistente en un préstamo por toda la temporada 2026 y con opción de compra incluida.

El delantero de 25 años ya había jugado para el "León de Collao" en 2024 antes de llegar a los "cementeros", donde este año jugó 38 partidos entre Liga y Copa Chile, con seis goles y una asistencia.

Así, el "Conce" abrochó definitivamente su segunda incorporación tras el también delantero Matías Cavalleri.

