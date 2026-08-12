Larrivey fue absuelto tras expulsión y Deportes Concepción quedó citado por los camilleros

El delantero argentino Joaquín Larrivey, capitán y goleador de Deportes Concepción, fue absuelto por el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras su expulsión en el triunfo 1-0 sobre Universidad de Concepción, partido en que precisamente anotó de penal el único gol del encuentro.

Larrivey fue expulsado a los 65 minutos por el árbitro Fernando Véjar luego de recibir dos tarjetas amarillas en la misma secuencia. La primera fue consignada por retardar la reanudación del juego y la segunda por desaprobar una decisión arbitral, acción en la que el informe señaló además que lanzó "un objeto (cinta roja) en forma de protestar una decisión arbitral". El Tribunal resolvió finalmente absolver al atacante, aunque una de las tarjetas amarillas sí quedó computada.

Larrivey vivió una polémica situación cuando fue expulsado, pues se bajó de una camilla que se encontraba en mal estado.

Deportes Concepción deberá comparecer por los camilleros

La resolución disciplinaria también dejó otro asunto abierto para Deportes Concepción. La institución fue citada a comparecer en la audiencia del miércoles 19 de agosto a raíz de una denuncia arbitral relacionada con el "número de camilleros e ingreso zona de exclusión".

El informe de Véjar detalló que, cuando un futbolista de Deportes Concepción necesitó asistencia, ingresaron solamente dos camilleros para retirarlo del terreno de juego. El antecedente quedó consignado entre las observaciones posteriores al encuentro y ahora será revisado por el Tribunal de Disciplina.

El documento arbitral también informó que, durante el protocolo inicial, tres jugadores de Deportes Concepción entraron a la cancha con menores de edad en brazos, actividad que no estaba autorizada por la Gerencia de Ligas Profesionales. Además, el juez calificó como "mala" la condición del campo de juego del Estadio Ester Roa.

Larrivey marcó el gol del triunfo antes de ser expulsado

El duelo disputado en el Ester Roa terminó 1-0 para Deportes Concepción gracias al penal convertido por Larrivey a los 45+1 minutos. El delantero quedó posteriormente con diez hombres a su equipo tras la expulsión, pero la escuadra penquista logró sostener la ventaja hasta el final.

En materia disciplinaria, el Tribunal también aplicó una tarjeta amarilla administrativa al jugador de Deportes Concepción Fernando Romero por una infracción relacionada con sus medias.