El delantero de Deportes Concepción, Joaquín Montecinos, salió al paso a través de sus redes sociales para entregar su versión luego de ser detenido por Carabineros durante la tarde de este domingo 22 de noviembre en Talcahuano, incidente ocurrido tras el empate frente a Huachipato en el Estadio CAP.

Mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, el atacante lila atribuyó el episodio a una confusión vehicular en las afueras del recinto acerero y respaldó la labor del funcionario policial. "Hoy, afuera del Estadio CAP, hubo un malentendido con un carabinero. Él estaba haciendo su trabajo como corresponde y yo me había estacionado en un lugar indebido", señaló.

Según relató el propio futbolista, en ese momento se encontraba realizando un cambio de conductor mientras compartía fotografías con algunos hinchas. Asimismo, enfatizó que "se realizó un procedimiento policial normal" y agradeció los mensajes de apoyo tras regresar a su hogar: "Ya está todo bien y estoy en casa junto a mi familia".

Las declaraciones de Montecinos se conocieron después de que la Fiscalía del Biobío confirmara que el jugador fue aprehendido en flagrancia por presuntas ofensas a un carabinero de servicio, en un hecho registrado cerca de las 14:30 horas en la intersección de avenida Desiderio García con calle Pisagua.

De acuerdo con la versión policial recogida por la prensa, el uniformado regulaba el tránsito cuando el delantero consultó si podía realizar un viraje en U, ante lo cual presuntamente se le indicó que debía efectuar la maniobra por calle Iquique. Tras esa instrucción, el futbolista habría reaccionado con insultos y continuado su marcha pese al requerimiento del carabinero, agregando otros reportes una negativa a someterse a un control de identidad. Por ahora, solo se ha consignado que recuperó su libertad horas más tarde, sin antecedentes sobre una eventual formalización.