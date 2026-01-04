Para potenciar su campaña: Deportes Concepción sorteará auto entre sus abonados

Deportes Concepción quiere asegurarse una gran cantidad de público en su retorno a la Primera División, ya que este domingo inició su proceso de abonados anunciando el sorteo de un vehículo 0 kilómetros como el gran premio.

Según escribieron en la cuenta oficial del cuadro "lila", todos los hinchas que adquieran su abono antes del 10 de enero de 2026 entrarán automáticamente en la posibilidad de ganar un automóvil tipo camioneta KAIYI X3 Pro.

Esta iniciativa, realizada en alianza con Maritano Ebensperger, busca premiar el compromiso de la fanaticada del "León de Collao", replicando la línea del año 2024 cuando sortearon un viaje a España.

Los interesados pueden realizar el proceso de suscripción de manera online a través de Passline o de forma presencial en la Tienda Deportes Fifa's.