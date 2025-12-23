Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.8°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Iquique

Deportes Iquique presentó a dos nuevos refuerzos para la próxima temporada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes Iquique presentó a dos nuevos refuerzos a través de sus redes sociales para la próxima temporada en la Liga de Ascenso 2026: Los futbolistas uruguayos Joaquín Pereyra y Jorge Ayala.

Pereya,  volante de 31 años, arriba al norte desde Santiago Wanderers, club donde estuvo durante cinco temporadas y durante la ultima registró un total de 38 partidos jugados, con cinco goles y cinco asistencias.

Por su parte, Ayala, quien es defensa central, llegó proveniente desde Miramar Misiones, donde jugó 27 partidos y anotó tres goles.

Síguenos en Google News
Las + leídas