Deportes Iquique presentó a dos nuevos refuerzos para la próxima temporada

Deportes Iquique presentó a dos nuevos refuerzos a través de sus redes sociales para la próxima temporada en la Liga de Ascenso 2026: Los futbolistas uruguayos Joaquín Pereyra y Jorge Ayala.

Pereya, volante de 31 años, arriba al norte desde Santiago Wanderers, club donde estuvo durante cinco temporadas y durante la ultima registró un total de 38 partidos jugados, con cinco goles y cinco asistencias.

Por su parte, Ayala, quien es defensa central, llegó proveniente desde Miramar Misiones, donde jugó 27 partidos y anotó tres goles.