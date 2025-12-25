Deportes Iquique presentó a Simón Contreras como su tercer refuerzo para el 2026
El jugador formado en Universidad de Chile llega al norte con 23 años.
Deportes Iquique oficializó la contratación de Simón Contreras para la temporada 2026, en la cual buscarán un rápido retorno a la Liga de Primera tras descender este año.
"Con 23 años, Simón se desempeña por toda la banda derecha, como lateral o extremo, aportando intensidad y recorrido", anunciaron los "Dragones Celestes" en Instagram.
"Llega desde Deportes Santa Cruz, club al que se incorporó a mitad de temporada y donde disputó todos los partidos", añadieron.
Asimismo, el jugador formado en Universidad de Chile también defendió las camisetas de Universidad de Concepción, Magallanes, O'Higgins y Brusque de Brasil.