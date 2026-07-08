Edson Puch anunció su retiro del fútbol profesional tras 21 años de carrera

El delantero chileno Edson Puch comunicó oficialmente su decisión de poner fin a su carrera como futbolista profesional, argumentando que los dolores físicos y una rebelde lesión en el tobillo le impiden seguir compitiendo a buen nivel con la camiseta de Deportes Iquique en la Liga de Ascenso.

A través de un mensaje compartido en Instagram, el iquiqueño, campeón de la Copa América Centenario con la selección chilena, detalló las razones que lo llevaron a tomar esta determinación. "Después de semanas sin poder disfrutar cada entrenamiento como siempre, por el dolor y las molestias en mi tobillo, he tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida", comenzó señalando el jugador de 40 años.

"El fútbol exige el máximo. Y yo siempre me exigí el máximo. Nunca supe competir a medias, entrenar sin dar todo ni entrar a una cancha sin dejar el alma. Pero hoy mi cuerpo no está para este nivel de exigencia", expresó el atacante, agregando que adoptó la postura junto a su entorno cercano "después de exámenes y conversaciones con especialistas, junto a mi familia".

Finalmente, el jugador cerró su etapa en la actividad expresando su gratitud por lo vivido en el profesionalismo. "No es fácil cerrar una etapa que me entregó tanto. El fútbol fue mi vida, mi pasión, mi refugio y el lugar donde cumplí sueños que de niño parecían imposibles. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo", concluyó.

Puch inició su carrera en Huachipato tras ser visto en un torneo amateur en Los Ángeles, tras lo cual pasó por Deportes Iquique, Universidad de Chile, Al Wasl, Huracán, Liga de Quito, Necaxa, Pachuca, Querétaro y Universidad Católica, antes de volver al cuadro de los "Dragones Celestes".

En esta dilatada carrera Puch ganó la Copa América Centenario; cuatro títulos de Liga en Chile (tres con la UC y uno con la U); una Supercopa con el elenco cruzado y la Supercoa de Argentina (con Huracán).

Con la Roja sumó 20 partidos y anotó dos goles, ambos en el recordado 7-0 ante México.

En total, Puch sumó 424 duelos jugados como profesional y acumuló 88 goles.