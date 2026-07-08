Gobierno alista primeros anuncios de su agenda de creación de empleo

Una serie de medidas a corto plazo que permitan crear nuevos puestos de trabajo estará al centro de la agenda de creación de empleo, que el Gobierno de José Antonio Kast busca presentar una vez que finalice la tramitación de la megarreforma en el Congreso.

De momento, ha trascendido que parte del plan consiste en inyectar recursos a proyectos locales y regionales, y así lograr uno de los principales objetivos del Ejecutivo en este ámbito: evitar que se supere la línea del millón de desempleados.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, está a cargo de la mentada estrategia, en el marco de la cual hubo reuniones de coordinación en Palacio entre algunos ministerios de la Mesa Proempleo este miércoles.

Si bien el cronograma apunta a desplegar la agenda después del eventual despacho de la megarreforma, las autoridades evalúan dar a conocer algunos anuncios al respecto esta misma semana, probablemente el viernes.

Por otro lado, se estima que La Moneda también podría impulsar propuestas como el estatuto laboral del turismo; contrato por hora, cambios a la Ley de 40 Horas y a la indemnización a todo evento, con miras a una reactivación laboral efectiva.

A la espera de que se revelen más detalles, la diputada oficialista Constanza Hube (UDI) remarcó que "estamos en una situación de emergencia laboral, por lo que todas las medidas que el Gobierno y el Congreso puedan tomar deben tener prioridad".

"Llevamos más de 40 meses con un desempleo superior al 8%, un desempleo femenino que llega a un 10,5%, y un desempleo joven que supera el 20%. Estas medidas no pueden seguir esperando y por eso el concepto de 'shock de empleo' es sin duda el adecuado. Las medidas se tienen que tomar ya", enfatizó.

Expectativas en la oposición

En tanto, Luis Cuello (PC), integrante de la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja, manifestó escepticismo sobre el plan de La Moneda, acusando que su interés en revertir el desempleo solo pretende favorecer la alicaída popularidad del Presidente José Antonio Kast.

"Habrá que observar con mucho cuidado cuáles van a ser las propuestas y los ingresos de los puestos de trabajo que se creen", planteó el diputado, pero de todos modos acusó "improvisación" de parte del Gobierno por perseguir resultados en el corto plazo independiente de que los nuevos empleos puedan ser temporales.

"El Gobierno está muy errático, y se ha dado cuenta de que su política económica está creando un enorme problema del cual es muy complejo de salir. Creo que solamente quiere salir del paso: se preocupa (del desempleo), pero eso tiene que ver más con las encuestas que con una auténtica convicción de que los chilenos requieren trabajos estables y bien pagados", zanjó el militante comunista.

Por su parte, el jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, estimó que "se necesitan medidas concretas: menos titulares y más tácticas. Por ejemplo, aliviar el costo de la vida de la clase media o, dicho de otra manera, buscar la forma de llegar a los precios anteriores al 'bencinazo'".

"Hay que reactivar la construcción reembolsando el IVA a quienes adquieren casas o departamentos, como un bono al pie. También impulsando la inversión y empleo eliminando las trabas que hoy frenan a sectores estratégicos, como la minería", complementó el diputado.