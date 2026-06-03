Hernán Peña asumió como nuevo técnico de Deportes Iquique

Deportes Iquique anunció este miércoles a Hernán Peña como nuevo director técnico del plantel profesional, en reemplazo de José Cantillana, con la misión de encabezar el desafío de devolver al cuadro nortino a la Primera División.

El club informó en un comunicado que Peña se incorporará junto a René Tejas, quien cumplirá funciones como ayudante técnico, y Felipe Hernández, quien integrará el área de preparación física del primer equipo.

La institución también agradeció al cuerpo técnico interino por el compromiso y la disposición mostrada durante este período.

Iquique, que descendió a la Primera B el año pasado, busca recuperar terreno en la temporada 2026 y meterse nuevamente en la pelea por el ascenso. Peña iniciará de inmediato sus trabajos con el plantel de cara al desafío de este fin de semana frente a Deportes Recoleta.