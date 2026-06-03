Hernán Peña asumió como nuevo técnico de Deportes Iquique
El club nortino oficializó al reemplazante de José Cantillana para encarar la segunda parte de la temporada.
El club nortino oficializó al reemplazante de José Cantillana para encarar la segunda parte de la temporada.
Deportes Iquique anunció este miércoles a Hernán Peña como nuevo director técnico del plantel profesional, en reemplazo de José Cantillana, con la misión de encabezar el desafío de devolver al cuadro nortino a la Primera División.
El club informó en un comunicado que Peña se incorporará junto a René Tejas, quien cumplirá funciones como ayudante técnico, y Felipe Hernández, quien integrará el área de preparación física del primer equipo.
La institución también agradeció al cuerpo técnico interino por el compromiso y la disposición mostrada durante este período.
Iquique, que descendió a la Primera B el año pasado, busca recuperar terreno en la temporada 2026 y meterse nuevamente en la pelea por el ascenso. Peña iniciará de inmediato sus trabajos con el plantel de cara al desafío de este fin de semana frente a Deportes Recoleta.