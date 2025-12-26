"Será mi último año en el fútbol": Edson Puch anunció su retiro para 2026

Mientras Deportes Iquique espera por la definición que tome la ANFP respecto de su reclamo para no perder la categoría, Edson Puch, uno de los máximos referentes del cuadro nortino, hizo un importante anuncio sobre el punto final de su carrera.

El delantero de 39 años comunicó a través de su cuenta de Instagram que colgará los botines oficialmente en 2026 vistiendo la camiseta de los "Dragones Celestes", poniendo fin a una trayectoria de dos décadas en el fútbol.

"Les quiero contar algo desde el corazón: Este 2026 será mi último año en el fútbol.

No es una decisión fácil", escribió en su publicación en redes sociales.

"El cuerpo siente el paso del tiempo y si voy a cerrar este capítulo, quería hacerlo en Iquique. En la ciudad que me marcó, que me vio crecer, caer y levantarme. Donde el fútbol para mí siempre tuvo sentido", explicó el atacante en su post, que incluyó un video recopilatorio de sus jugadas.

En la misma línea, el "Comando" aseguró que "siempre lo pensé así, volver al origen y cerrar el círculo. Hasta el último partido. En casa. Con el corazón lleno. Gracias por acompañarme en este camino".

De esta manera, ya hay fecha para el adiós de otro integrante de la llamada "Generación Dorada", pues fue parte del equipo que levantó la Copa América Centenario en 2016.

Cabe recordar que Puch ya había puesto punto final de su carrera en abril de 2022, pero al año siguiente volvió a las canchas y consiguió el ascenso de los iquiqueños a Primera División.