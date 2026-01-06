Deportes Limache anunció a Yerco Oyanedel como su duodécimo refuerzo

- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Deportes Limache anunció este martes el fichaje de Yerco Oyanedel, su duoduécimo refuerzo para la temporada 2026.

El futbolista formado en Universidad Católica llegó al conjunto "tomatero" como agente libre tras finalizar su paso en Universidad de Concepción, donde se coronó campeón de la Liga de Ascenso 2025, disputando 35 partidos, anotando un gol y repartiendo cinco asistencias.

Oyanedel se sumó a los nombres ya presentados de Ramón Martínez, Joaquín Montecines, Facundo Marín, Gonzalo Sosa, César Fuentes, Yerko González, Marcelo Flores, Claudio González, Jean Meneses, Marcos Arturia y Axel Alfonzo.