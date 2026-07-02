Deportes Limache oficializó a Tiago Galletto como refuerzo

Deportes Limache anunció la incorporación del volante uruguayo-español Tiago Galletto, quien llegó al cuadro "tomatero" para reforzar el plantel de cara a la segunda parte de la temporada 2026.

El mediocampista de 24 años viene de jugar en AVS Futebol SAD de Portugal, club al que arribó en 2025 tras desarrollar parte importante de su carrera en el fútbol uruguayo.

Galletto comenzó su recorrido profesional en River Plate de Uruguay y también tuvo un paso por Cerro Largo, antes de dar el salto al balompié europeo con su llegada al elenco luso.

De acuerdo con los registros de su paso por Portugal, el nuevo jugador de Limache se desempeña principalmente como mediocampista central, mide 1,81 metros y utiliza preferentemente el pie derecho.

El cuadro limachino le dio la bienvenida en sus canales oficiales con un mensaje de respaldo para el futbolista: "¡Vamos con todo Tiago!".