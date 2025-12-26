Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache
Deportes Limache se reforzó con el delantero Gonzalo Sosa
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
El atacante trasandino firmó como “tomatero” tras jugar en Ñublense.
Deportes Limache sigue conformando el plantel modelo 2026 para su segundo año en la Liga de Primera y anunció oficialmente la llegada del delantero Gonzalo Sosa, de 36 años.
Los "tomateros" se hicieron con el argentino, de larga experiencia en Chile, tras defender a Ñublense en la última campaña: Anotó 16 goles y dio tres asistencias entre torneo local, fase previa de Copa Libertadores y Copa Chile.
El artillero se convirtió en el cuarto refuerzo para los del Marga Marga, tras la llegada del paraguayo Ramón Martínez, Joaquín Montecinos y el trasandino Facundo Marín.