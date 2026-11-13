Deportes Limache sorprendió en ranking de eficacia ofensiva a nivel sudamericano

Una sorpresiva aparición arrojó el último reporte del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES Football Observatory), luego de situar al club chileno Deportes Limache dentro de las 10 ofensivas más productivas de todo el continente sudamericano.

El informe estadístico, elaborado en conjunto con la plataforma de análisis táctico Impect, midió el promedio de goles convertidos por cada 90 minutos en las distintas ligas de Primera División de la región durante la presente temporada.

En ese escalafón, el conjunto "tomatero" dio un verdadero golpe continental al adueñarse del séptimo casillero de Sudamérica con un notable registro de 1,68 goles por partido, superando la marca de potencias consolidadas del continente como Palmeiras de Brasil (1,62), y pisándole los talones a históricos como Sporting Cristal (1,73) y Atlético Nacional (1,80).

El hito de la escuadra de la Región de Valparaíso cobra mayor fuerza al compartir protagonismo con los otros dos representantes criollos en la vanguardia: Universidad Católica, que remató en el segundo lugar con 1,93 tantos por duelo, y el recién coronado campeón Colo Colo, ubicado en el tercer peldaño con 1,86 dianas igualado con Flamengo, todos escoltando al puntero Independiente del Valle de Ecuador (2,07).

Los 10 ataques más productivos de Sudamérica (Goles por 90'):