Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache

Deportes Limache sumó a delantero proveniente de Banfield

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se trata de Marcos Arturia, de 27 años.

Deportes Limache sumó a delantero proveniente de Banfield
Deportes Limache anunció este martes a su décimo refuerzo de cara a la temporada 2026 del fútbol chileno al hacer oficial la llegada del delantero argentino Marcos Arturia.

"Marcos Arturia se convierte en la décima incorporación de Deportes Limache para la temporada 2026", anunció el cuadro tomatero en redes sociales.

El delantero argentino llega procedente de Banfield y cuenta con pasos en Talleres, Temperley, Estudiantes de Río Cuarto, entre otros elencos argentinos.

En su última campaña con el "Taladro", Arturia, de 27 años, jugó 16 partidos y anotó un gol.

