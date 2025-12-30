Jean Meneses jugará en Limache tras su desafortunado paso por Brasil

El delantero Jean Meneses se transformó en nuevo jugador de Deportes Limache luego de su desafortunado paso por Vasco da Gama, club donde no fue considerado en los últimos meses.

Luego de que el subcampeón de la Copa Chile publicara una gráfica con un "barco que viene desde Brasil", los limachinos oficializaron la llegada del jugador.

"Jean Meneses es la novena incorporación de Deportes Limache para la temporada 2026. Takeshi cuenta con pasos en el fútbol chileno, al jugar en San Luis de Quillota y Universidad de Concepción, en México, vistiendo los colores de León y Toluca. Recientemente estuvo en Vasco da Gama, en Brasil", anunciaron desde la Región de Valparaíso.

Con campañas en varios equipos chilenos, Meneses hizo buena campaña en México lo que incluso lo llevó a la selección nacional, no obstante, tras su arribo a Brasil no tuvo buenos partidos y terminó saliendo de la consideración, sumando 50 duelos sin ser citado.